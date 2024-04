Dans les Sept Royaumes, on les appelle les Gracelings - des êtres rares, dotés de pouvoirs incroyables. Katsa, par exemple, peut tuer un homme à mains nues, et son oncle, le roi des Middluns, l'oblige à assassiner pour son compte. Elle ne se reconnaît pas dans le rôle qui est devenu le sien. Mais sa rencontre avec l'énigmatique prince Po, un autre Graceling, va changer le cours de son existence. Avec ce premier roman captivant, Kristin Cashore a placé la barre très haut. Publishers Weekly. Kristin Cashore dépeint avec justesse l'éveil à la sexualité d'une jeune femme, tour à tour ambigu, fougueux, enivrant et mélancolique. New York Times. Dans l'univers de Graceling : Graceling Bitterblue Fire Winterkeep Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Raphaële Eschenbrenner et révisé par Louise Carson.