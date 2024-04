Ils ont dix ans, pas un sou en poche et vouent un culte au cinéma, aux patates à la braise et au Coca. Pour étancher cette soif de découverte et gagner quelques pièces, ces cinq débrouillards récupèrent dans une benne métaux, cartons et bouteilles consignées pour les revendre à= ferrailleur pas très honnête. Mais la concurrence fait rage, les Gitans et Momo le clochard se servent aussi. Alors en attendant de grandir, ils traînent dans le faubourg avec Lachance, leur chat, et s'interrogent sur l'origine du monde, sur ce couple qu'ils ont vu tout nu au sommet de la colline à l'arbre seul.