Dans Federico Sanchez vous salue bien (Grasset, 1993), le grand romancier espagnol Jorge Semprun se remémore, sous forme romanesque, son expérience en tant que ministre de la Culture de son pays. Entre 1988 et 1991, l'ancien résistant communiste, rescapé de Buchenwald, est projeté dans le dédale du pouvoir de l'Espagne démocratique. On suit ses premiers pas parmi les politiciens expérimentés et, parfois, cyniques, qui lui tendent des chausse-trapes : mais l'écrivain a toujours le dernier mot, lui qui relate les coulisses du pouvoir. Les anecdotes sont l'occasion de réflexions sur les petitesses et les grandeurs de la politique, mais aussi d'une introspection émouvante de la part d'une grande conscience du XXe siècle. Ecrit en français avant d'être traduit par l'auteur dans sa langue maternelle, Federico Sanchez vous salue bien mêle les genres : roman, bien sûr, mais aussi chronique, autobiographie, essai. Il est avant tout une méditation pleine de franchise sur le pouvoir. Grâce à sa prodigieuse combinaison de détachement et d'érudition, nous pénétrons dans la complexité de ce qu'est l'engagement politique. Le bilan intellectuel d'un demi-siècle de lutte pour la justice et la liberté.