Pour un onboarding réussi avec Process Communication Model. Bonnes pratiques pour RH, dirigeants, et managers

L'onboarding est un enjeu RH majeur quand on sait le bénéfice mutuel que salariés et entreprises peuvent en retirer. Pourtant, chaque personnalité est unique et une intégration harmonieuse dans une équipe n'est pas toujours évidente. Sous la guidance experte d'Isabelle et Julien, vous allez découvrir comment Process Communication Model® (PCM) peut faciliter cette intégration. Vous suivrez les interactions des six protagonistes et apprendrez à : - décrypter les "Structures de Personnalité" et leur fonctionnement ; - développer une communication adaptée aux six "Types de Personnalité" ; - identifier les "Besoins Psychologiques" des collaborateurs et leurs réactions sous stress. Cet ouvrage vous donne les clés pour appliquer le modèle PCM aux processus d'intégration, de départ ou de réintégration d'un collaborateur. Il vous permettra d'améliorer la communication, gérer les relations interpersonnelles et favoriser le développement personnel et professionnel. LES + - Des concepts PCM éclairés par des dialogues simples et authentiques - De nombreux schémas et illustrations - Une expérience d'apprentissage immersive