Mes nuits parisiennes

"Mon père me disait : Journaliste, c'est un job de va-nu-pieds ! Exercer ce métier dans un hebdomadaire de renommée mondiale - dont le slogan Le poids des mots, le choc des photos était devenu culte - tenait absolument du miracle... Qui a bien eu lieu ! Comment aurais-je pu imaginer que Raymond Queneau publierait mon premier roman, que je serais journaliste à Paris Match, que je côtoierais Depardieu et Travolta ? " Agathe Godard nous livre ses mémoires. De la triste pharmacie d'un village du Berry aux nuits de la fête parisienne, la route a été longue, parfois semée d'embûches mais toujours très rock and roll ! La chroniqueuse mondaine au carnet d'adresses aussi pléthorique que la liste de ses conquêtes raconte ses débuts dans le journalisme, ses grandes rencontres avec les stars qui l'ont séduite, ses nuits au rythme des fêtes mythiques des années 1980. Grand reporter à Paris Match, elle a fréquenté la jet-set et le gotha dont elle connaît presque tous les secrets.