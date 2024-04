Je cuisine tout avec mon air fryer

ENVIE DE CUISINER ? MANQUE DE TEMPS ? SORTEZ L'AIR FRYER ! Des petits-déjeuners aux déjeuners rapides, dîners sains et autres encas, découvrez comment cuisiner tous vos plats préférés avec votre air fryer. Avec des recettes comprenant des classiques de tous les jours ainsi que des préparations plus originales, vous ne reviendrez plus jamais au four ! Que vous souhaitiez économiser du temps, de l'argent et de l'énergie, ou simplement avoir de l'inspiration pour vos prochains repas, vous trouverez dans ce livre complet tout ce que vous recherchez. Le livre de cuisine idéal pour tirer le meilleur parti de votre nouveau robot favori ! - 100 recettes faciles et rapides - Un sommaire classé par types de repas - Des conseils et des astuces pour utiliser votre air fryer au quotidien