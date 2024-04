Vierge de tendresse de Belgrade - Icône dorée à la feuille 8x10.5 cm - 849.14

Le nom de cette Vierge est la Vierge de tendresse de Belgrade. Une vierge d'un grand classicisme mais qui n'a aucune dureté ni tristesse. Elle est au contraire remplie d'humanité. Remplie de profondeur. Et tout l'avantage de cette icône est là : elle renouvelle l'âme de l'iconographie non pas par des changements graphiques mais de l'intérieur. Elle n'est pas originale, elle est un must dans sa catégorie. C'est un gros point fort, car il nous faut avoir des icônes comme celle-ci, qui se battent sur le terrain de nos concurrents classiques, mais en mieux. Les couleurs sont chaleureuses, même les bleus. Les regards sont profonds. Rien de figé dans les traits des visages. Les ombres et lumières envoûtantes lèvent un voile. Et se révèle alors la vie intérieure de Marie et de Jésus. Et là comme on ressent la circulation de l'amour ! C'est une icône qui mérite bien d'être éditée en grande taille de part toutes ses qualités. Elle a tout d'un chef-d'oeuvre.