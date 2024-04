111 Lieux à Nice à ne pas manquer

Pour beaucoup, Nice se résume à sa fameuse promenade des Anglais ou à sa place Masséna. Pourtant, elle est une ville aux multiples facettes qui recèle de nombreuses richesses, ainsi que des mystères et des histoires hors du commun. Au travers 111 lieux d'exception, Nice dévoile son patrimoine, son architecture, son art et ses traditions. Sortez des sentiers battus et ouvrez grand vos yeux pour vous immerger dans une cité azuréenne méconnue, inattendue et parfois incongrue. Ici, nulle question de réécrire l'histoire de Nice, mais de vous la raconter de façon amusante et de vous inciter à la découvrir autrement. Et ce, que vous soyez Niçois ou simplement de passage !