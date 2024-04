120 Unes 120 Regards

"L'Humanité, journal fondé par Jean Jaurès le 18 avril 1904 souffle ses 120 bougies. Une exception culturelle dans un paysage médiatique où neuf milliardaires se partagent l'essentiel de la presse française. Un "monument " national qui a été à la fois le témoin et l'acteur de 120 ans d'histoire, avec ce qu'elle a généré de pire et esquissé de meilleur. Pour fêter cet anniversaire, l'Humanité a sélectionné 120 Unes marquantes, qu'elle a soumises à la sagacité de 120 grandes personnalités politiques, artistes, écrivains, historiens et militants. Thomas Pesquet, Christiane Taubira, Jacques Tardi, Ariane Ascaride, Laurent Gaudé, Marie George Buffet, Hubert Védrine, Laurent Binet, Ginette Kolinka , Sorj Chalandon, François Morel... . et bien d'autres, nous livrent leurs regards sur ces grands moments qui ont fait l'histoire, dans des récits singuliers et parfois intimes, qui reflètent les grands combats du journal communiste. Du combat de Jaurès pour la paix, à la résistance au nazisme, de