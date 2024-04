Don't get it wrong!. Les principales erreurs grammaticales et lexicales à éviter. B1-B2

A destination des élèves en lycée et de classes préparatoires aux grandes écoles, des étudiants du supérieur et des autodidactes, cet ouvrage, passant en revue les erreurs grammaticales et lexicales régulièrement commises à l'écrit comme à l'oral, donne les clés pour mémoriser les fautes à ne plus connaître et acquérir un anglais riche et authentique. Au programme : · plus de 120 erreurs grammaticales et plus de 420 erreurs lexicales expliquées sur la base d'un système de phrases Wrong/Right avec un exercice d'application immédiate corrigé ; · plusieurs tests proposant au total 275 phrases à corriger en retrouvant la ou les fautes cachée(s) et 120 expressions idiomatiques à valider dans le cadre d'un QCM. Les plus : · Traduction de toutes les phrases justes des parties Wrong/Right. · Permet de progresser en quelques minutes par jour.