Surnommée l'" Amazone rouge ", Louise Bessarabo, née Louise Grouès, connue également sous son nom de plume d'Héra Mirtel, est une femme de lettres et une féministe militante. Le 4 août 1920, le corps sans vie de son mari est retrouvé dans une malle à la gare de Nancy. Louise est arrêtée et envoyée à la prison de Saint-Lazare. En 1931, sous la direction d'Arthur Bernède, célèbre pour ses romans populaires, une nouvelle collection voit le jour : " Crimes et Châtiments " qui réunit des ouvrages retraçant les faits divers qui ont défrayé la chronique du début du siècle dernier. Entre roman policier et document historique, Bernède inscrit le crime dans la modernité littéraire. Une collection qui se propose d'offrir des récits " strictement véridiques, aussi passionnants que les plus fameux romans d'imagination ".