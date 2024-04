// Prix Elbakin. net 2016 du meilleur roman de fantasy francophone \\ Paris, 1872. On retrouve dans une ruelle sombre le cadavre atrocement mutilé d'une prostituée, premier d'une longue série de meurtres aux résonances ésotériques. Enquêteur atypique, à l'âme mutilée par son passé et au corps d'obèse, l'inspecteur Ragon n'a pour seule arme contre ces crimes que sa sagacité et sa gargantuesque culture littéraire. A la croisée des feuilletons du XIXe et des séries télévisées modernes, Feuillets de cuivre nous entraîne dans des Mystères de Paris steampunk où le mal le dispute au pervers, avec parfois l'éclaircie d'un esprit bienveillant... vite terni. Si une bibliothèque est une âme de cuir et de papier, Feuillets de cuivre est sans aucun doute une oeuvre d'encre et de sang. Auteur français né en 1978, Fabien Clavel est un récidiviste dans les littératures de l'imaginaire. On le connait pour des ouvrages comme Nephilim, mais aussi l'Evangile Cannibale et Feuillets de Cuivre (prix Elbakin. net).