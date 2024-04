Cet ouvrage dédié à la note de synthèse a été conçu afin d'assurer une préparation optimale pour les candidats à l'examen d'accès au CRFPA ou à l'ENM. Tout en couleur, il a pour objectif d'aider le candidat à réussir cette épreuve, puisqu'il : - présente l'épreuve de note de synthèse ; - expose et commente les attentes des professionnels du droit et du jury vis-à-vis de cet exercice ; - indique les pièges à éviter ; - offre une méthodologie détaillée ; - et propose les annales corrigées des examens 2023, 2022, 2021 et 2020 du CRFPA et/ou de l'ENM.