La méthode pour écrire un roman. Toutes les clés pour créer une histoire et la structurer

40 chapitres pour s'approprier de A à Z la mécanique du roman, bâtir un plan, rendre les personnages crédibles et émouvants, savoir remanier et améliorer son manuscrit, puis trouver le bon éditeur ou faire le choix de l'autoédition. Ecrire un roman est un voyage au long cours dont l'auteur est le pilote. Ce guide méthodologique est sa boussole pour garder le cap qu'il s'est fixé : bâtir une histoire et la mener à bon port sans se perdre en chemin... et sans que fléchisse l'intérêt du lecteur après le cap de la page 100. Suivez la route balisée par Ségolène Chailley pour écrire, étape après étape, votre récit. Apprenez, avec elle, à déjouer les blocages et les pièges de l'écriture, et à faire les choix qui vous permettront de tendre vers une version aboutie. Ségolène Chailley vous entraîne dans les arcanes de la création. Le regard à la loupe qu'elle porte sur plus de 200 romans contemporains vous révèle les secrets de fabrication d'auteurs incontournables qui font, livre après livre, évoluer ce genre littéraire. Grâce aux exercices présentés, vous mettrez en application les apports théoriques de cet ouvrage qui se lit comme un roman, que vous aspiriez à écrire ou que vous soyez, comme son autrice, passionné de littérature. Formatrice à L'horizon Littéraire, atelier d'écriture qu'elle a fondé à Lyon, Ségolène Chailley accompagne des auteurs depuis 20 ans. Autrice de plusieurs méthodologies aux éditions L'Harmattan et aux éditions Ellipses, dont La Fabrique des histoires et S'initier à l'écriture créative, elle est également professeure de théâtre diplômée d'Etat et dramaturge.