Sexophobie. Chroniques d’une sexualité en crise

Les Editions Laborintus sont fières d'annoncer la parution du livre Sexophobie le 22/04/2024. Ecrit par Gianpaolo Furgiuele, cet ouvrage de 152 pages propose une réflexion approfondie sur la crainte et le rejet de la sexualité qui prévalent dans notre société contemporaine. Au travers de ses chroniques, Gianpaolo Furgiuele explore les différentes manifestations de la sexophobie et met en lumière les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés. Malgré les avancées féministes et une plus grande ouverture sociale en termes de tolérance et d'égalité, une nouvelle morale sexuelle s'installe insidieusement, influençant notre relation à l'intimité et notre perception des relations sexuelles. Sexophobie offre une analyse approfondie des différentes formes de sexophobie qui sévissent aujourd'hui. De la diabolisation de la pornographie à l'extrémisme de certains mouvements féministes, en passant par l'aversion de certaines pratiques sexuelles ou encore l'apposition de l'éducation sexuelle dans les écoles de la République, l'auteur met en évidence les mécanismes qui conduisent à cette crise de la sexualité.