Le Rideau déchiré. Les Enquêtes de Zofia Turboty ska. Tome 2

Un roman qui s'attaque avec esprit et talent aux injustices et inégalités qui frappent les femmes à l'époque de l'Empire - et à la nôtre. Cracovie, 1895. Une femme de chambre de Zofia Turbotynska manque à l'appel - où est passée Karolina ? On retrouve bientôt son corps : elle a été violée et poignardée. Poussée par son instinct de détective amateure, Zofia est entraînée dans les bas-fonds de la ville, bien loin des mondanités dont elle a l'habitude. Décidée à faire toute la lumière sur cette affaire, elle se verra obligée de remettre en question tout ce qu'elle croyait immuable. "Un personnage haut en couleurs, séduisant, parfois déroutant. Du grand art ! " Le Temps Suisse Maryla Szymiczkowa est le nom de plume d'un duo d'auteurs mariés. Il se compose de Jacek Dehnel (né en 1980), poète, romancier et traducteur, et de Piotr Tarczynski (né en 1983), traducteur, historien et spécialiste en études américaines. Le Rideau déchiré est le deuxième volume des enquêtes de Zofia Turbotynska. Traduit du polonais par Cécile Bocianowski