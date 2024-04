Enfants du lichen

"Quand je me regarde / Dans ce miroir colonial / A l'image de l'Indienne /Se substitue celle de la femme / Qui écrit / Se tient debout / Et rêve en prose". Poésie engagée, pour dire la toundra majestueuse et la culture immémoriale, pour contrer l'histoire oublieuse et, malgré tout, tendre une main solidaire. Poésie enragée, pour hurler la douleur d'un peuple spolié, ses femmes offensées et ses enfants à jamais perdus. Solitaire au coeur de Montréal ou parée d'aurores boréales, jaillit ici la parole fière et résolue d'une enfant du lichen. Puisse sur le territoire s'asseoir la vérité.