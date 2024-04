Mean Girls Club. Vague Rose

Mean Girls Club : Aube rose Le Mean Girls Club, composé de six filles badass, sème le chaos dans la ville depuis des années. Leur carburant : la peur, l'ivresse, la défonce, les armes à feu et la sororité à la vie à la mort. Le maire Schlomo, véreux et paternaliste, a juré de faire disparaître à jamais ce club de bimbos qui renverse l'ordre établi... Sa police inefficace face à ces redoutables pin-up, Schlomo fait du chantage à la jeune Roxy, pour qu'elle infiltre le Mean Girls Club et l'aide à le faire tomber. Mais une fois acceptée par ce cercle de hors-la-loi, elle va se retrouver déchirée entre la vie de déglingue avec ces dures à queen, et la pression que le maire exerce sur elle pour mener à bien sa triste mission... Dans un style "pulp" très appuyé, seulement en nuances de noir et rose, le canadien Ryan Heshka retourne l'image stéréotypée de la femme des années 50, et arme ses héroïnes impertinentes et provocantes, pour le plaisir de toutes.