Découvrir les fleurs comestibles

Bourrache, robinier faux-acacia, sureau, capucine... autant de fleurs cultivées ou sauvages aux parfums délicats et subtils qui peuvent être cueillies et transformées pour notre plus grand régal. Vous découvrirez dans ce guide 35 fleurs comestibles, cultivées ou sauvages, facilement identifiables. Et en plus, des recettes ultrasimples vous permettront de profiter de leurs saveurs et de leurs couleurs en toute gourmandise. Partez à la découverte de nouvelles saveurs grâce à vos cueillettes de fleurs !