Les Héricornes Tome 2 : La digne héritière de Mû

L'heure des épreuves a sonné pour les Héricornes ! Les Orcons sont prêts à tout pour les empêcher d'atteindre le temple de la Déesse. La capacité des cinq jeunes femmes à invoquer licornes et armes magiques ne sera pas de trop. Mais certaines sont plus héritières que d'autres : Izandre n'a rien d'une princesse. Elle a fait la fierté des siens en devenant la première Héricorne de sa lignée. Mais depuis... elle n'a jamais réussi à invoquer sa licorne ! Et ça va finir par se remarquer...