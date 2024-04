Les montagnes sont des femmes, les montagnes sont des hommes, des géants, des monstres, des rythmes, des sons et des chants. Les montagnes sont la pierre, le mer, les nuages et le ciel mélangés. Les montagnes sont un rêve et une idée, violence, douceur, maternité et menace mélangées. Les montagnes sont des contes, les montagnes sont vraies, les montagnes sont le monde entier. Nées de l'imagination d'un fils du Nil et du désert, qui de sa vie n'a jamais vu une seule montagne, celles de ce livre sont purement fantasques et imaginaires. Pourtant les poèmes et le principe du livre relie cette oeuvre à la grande tradition de la poésie arabe du désert : évoquer le monde et la puissance des éléments, raconter l'homme comme un élément parmi les autres, écrire ensemble les rêves, la vie observée, les contes et légendes, enchâsser les récits. Comme pour d'autres livres publiés au Port a jauni (Mes idées folles, Sept vies, Balad), Walid Taher est d'abord parti d'une série de dessins réalisés sans intention narrative. Puis nous avons choisi un fil pour relier ces montagnes entre elles et aux poèmes, aux chants qui les ont précédées.