Quand commence le capitalisme ?. Sur la transition de la société féodo-ecclésiale au monde de lÂ´Economie

Objet d'intenses débats jusque dans les années 1970, la transition du féodalisme au capitalisme semble de retour. La question est si ample qu'on ne prétendra aucunement proposer un modèle historique de la transition. Bien au contraire, on cherchera plutôt à prendre la mesure de tout ce qui nous en sépare. En effet, on ne voit guère que se déploient des efforts collectifs d'élaboration à la hauteur de l'enjeu, alors même qu'il s'agit de l'une des conditions de la compréhension du monde dans lequel nous vivons - et peut-être aussi de la saisie des possibles qui permettraient d'en sortir. En discutant les différents "modèles de la transition" , on constatera l'ampleur des divergences et des désaccords. Sur les trois questions considérées - quand ? comment ? quoi ? -, l'ouvrage n'a pas d'autre ambition que de tenter de clarifier les termes des débats à mener. Commencer à poser un peu moins mal les questions à affronter serait déjà un motif de satisfaction. Jérôme Baschet est historien