La roue de médecine. Rituels et pratiques pour se connecter à la sagesse amérindienne

Symbole sacré dans de nombreuses traditions amérindiennes, la roue de médecine vous invite à considérer la vie comme un cycle perpétuel, semblable au rythme des saisons. Souvent invoquée lors de cérémonies et rites de passage, elle incarne une vision holistique de l'univers et de tout ce qui le compose, appelant à vivre en harmonie avec soi-même et au sein de ce Grand Tout. Dans cet ouvrage, l'autrice vous livre des clés de compréhension de cette sagesse ancestrale, tout en vous proposant des pistes pour l'intégrer à votre quotidien et découvrir toute la richesse de ses enseignements. Avec la roue de médecine, connectez-vous aux cycles naturels et à l'énergie universelle de la vie !