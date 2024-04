2010, Rio de Janeiro. Lorsqu’une tante lui offre un voile de dentelle, la jeune Alice ne sait qu’en faire. Pour cette militante féministe, la relique familiale incarne le pire de la domination patriarcale. Elle ignore que cette véritable œuvre d’art raconte une histoire de violence et de lutte pour la liberté survenue cent ans plus tôt.

1918, dans le Nordeste. Eugênia, mariée contre son gré, invente un code – qu’elle dissimule dans les points de sa dentelle – pour communiquer avec sa meilleure amie. Et le message est clair : elle veut s’échapper…

Un siècle les sépare et, pourtant, les vies d’Alice et d’Eugênia sont unies par un fil invisible, une même volonté. Celle de choisir leur destin.

Traduit du portugais (Brésil) par Marine Duval

« Une intrigue puissante sur les femmes qui résistent par leur métier et leur mémoire. » Folha de S.Paulo

Angélica Lopes est écrivaine, journaliste, scénariste de télévision et de cinéma. Auteure primée en littérature jeunesse, elle publie avec La Malédiction des Flores son premier roman pour adultes.