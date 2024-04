Ciel bleu. Une enfance dans le Haut-Altaï

En racontant son enfance en Mongolie, dans le Haut-Altaï, Galsan Tschinag transporte le lecteur dans un monde fascinant où les coutumes séculaires des Touvas cohabitent tant bien que mal avec un régime communiste. Chasse, transhumance, froid et neige, le petit Galsan est plongé dans la nature, dans la steppe infinie, entre des esprits plus ou moins bienveillants et une grand-mère irremplaçable. Un texte court et simple au charme subtil qui nous transporte dans un véritable ailleurs, dans la lignée de Dersou Ouzala.