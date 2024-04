Développer ses dons de guérisseur

Qu'est-ce qu'un guérisseur traditionnel ? Avons-nous tous en nous le pouvoir d'apaiser ? Quels secrets ancestraux de guérisseur peuvent nous servir ? Le guérisseur peut être rebouteux, coupeur de feu ou de sang, il peut se servir de passes magnétiques, de prières, de remèdes. A travers ce livre pratique et accessible, David Merlin, guérisseur, et Pandora Hearts, sorcière de campagne, nous livrent leur témoignage sur la rencontre avec le don, mais aussi des secrets traditionnels, des remèdes et des prières d'autrefois pour, à notre tour, développer et exercer le potentiel de guérison qui sommeille en chacun de nous.