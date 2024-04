Le silence du Juju. Parcours d'une nigériane prise dans une filière de prostitution

"Ca te dirait que je t'emmène là-bas, où je suis devenue une grande dame" Aveuglée par les promesses de richesse facile, Faith a juré de travailler dur pour rembourser le voyage de son Nigéria natal à l'Europe. Sans imaginer la violence de ce qui l'attendait. Liée par un pacte devant les esprits, elle se retrouve prisonnière d'une filière de prostitution. Résiliente et lumineuse malgré tout, Faith trouve la force de sortir du silence et de s'affranchir des réseaux de traite. Sur les trottoirs de Nantes, elle saisait les mains qui se tendent pour avancer vers sa libération. Cette fiction, basée sur des faits réels, rend grâce au courage de Faith et de ses soeurs de lutte.