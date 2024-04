"La transmission, est comparable à ces chaussures, que vous voyez là, qui marchent en effet sur des traces anciennes mais qui fabriquent en même temps de nouvelles traces, pour d'autres, qui marcheront à leur tour dans ces nouvelles traces posées sur des anciennes, et ainsi de suite, et quoi qu'on fasse, qu'on le veuille ou non, nous marchons toujours dans les pas de quelqu'un d'autre et nous laissons toujours des traces, des empreintes qui nous dévoilent, qui nous dénoncent, comme les empreintes digitales, n'est-ce pas, et donc. ". . Pour mettre de l'ordre et trouver un sens dans la somme de témoignages et récits de vie qu'elles ont collectés depuis 2017, Cécile Loyer et Violaine Schwartz donnent la parole à un archiviste, un archéologue spécialisé dans le néolithique, un collectionneur, une femme au bord de la crise de nerfs devant sa maison qui s'écroule, un père d'origine algérienne, une prof de danse... et tentent, non sans peine, de comprendre les mécanismes de la transmission.