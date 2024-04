Play it fuckin' loud ! Naissance du hard rock et du heavy metal. 1965-1970

Comment, en l'espace de seulement cinq ans, la musique a pu évoluer de la pop des Beatles au heavy metal de Black Sabbath ? L'intensification de la pop music, jusqu'à la création de sous-genres extrêmes est un processus ample, protéiforme qui superpose passé, présent et futur. Le rock'n'roll est né au milieu des années cinquante de la rencontre des styles musicaux noirs et blancs dans une Amérique toute puissante mais qui n'avait rien à offrir à ses adolescents. Dix ans plus tard, c'est l'interaction entre un bouillonnant contexte politique et culturel, les nouveautés artistiques et technologiques britanniques en termes d'enregistrement et d'ampli cation et les stratégies commerciales de l'industrie musicale qui déclenche la mise en orbite du hard rock et du heavy metal. Ce livre se propose de faire la synthèse de cette histoire, jalonnée de concerts historiques (Newport, Monterey, Woodstock, Altamont), de bouleversements sociaux et politiques majeurs (mouvement hippie, guerre du Vietnam, Mai 68) et de celle des artistes qui ont pris part à cette tectonique des plaques musicales. On y croisera, entre autres, les envahisseurs britanniques (The Beatles, The Rolling Stones, The Who), les tenants du San Francisco Sound (Grateful Dead, Jefferson Airplane), les guitar heros (Eric Clapton, Jimmy Page, Je Beck, Peter Green, Jimi Hendrix) et les précurseurs des sonorités hard et heavy (Vanilla Fudge, Iron Butter y, Blue Cheer, Led Zeppelin, Black Sabbath).