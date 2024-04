Devenez l'acteur de votre sexualité

Lirim Tasdelen vous invite à repenser votre conception du sexe et du désir. De l'enquête sensuelle à l'expérimentation des fantasmes, du cybersexe aux questions épineuses de l'infidélité, ce livre explore les innombrables facettes de l'érotisme. De la parentalité aux émois des jeunes, des tabous culturels aux traumatismes sexuels, de la quête d'identité à la sexualité des seniors, en passant par les tempêtes du deuil, aucune facette de la vie n'est laissée de côté. Chaque sujet s'enrichit d'une précieuse boîte à outils. Vous découvrirez des solutions telles que le sensate focus, le grounding ou le body mapping, parmi d'autres. A travers une analyse sensible, cet ouvrage vous guidera vers une meilleure compréhension de vous-mêmes et des autres. Que vous soyez en quête de réponses, de conseils ou simplement désireux d'explorer les subtilités de la sexualité humaine, ce livre est un compagnon indispensable pour approfondir votre compréhension de ce domaine complexe et essentiel.