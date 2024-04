La Planète des Singes. Du roman aux écrans : la fabuleuse histoire. Du roman aux écrans : la fabuleuse histoire

Plus ancienne franchise de l'histoire de la pop culture, la saga de La Planète des singes a su traverser les générations malgré de relatifs échecs critiques et de longues absences médiatiques. Preuve nous est ici donnée de la force de l'histoire inventée par Pierre Boulle au début des années 1960. A la fois oeuvre d'actualité et récit intemporel, La Planète des singesne se réduit pas au seul genre de la science-fiction. Découvrez la fabuleuse histoire de cette franchise atemporelle dans cet essai passionnant signé Nicolas Allard, et agrémenté de nombreux témoignages.