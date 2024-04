Expédition sur l'île Dodo

Une aventure pleine de tendresse pour plonger au pays des rêves. Ce soir, Lulu n'a pas sommeil. Il préfère partir à l'aventure avec tous ses amis : Petit Rhino, Petit Loup, Petit Poulpe, Petite Tortue et Petit Renard... En avant pour l'île Dodo ! Ensemble, ils traversent mer et forêt, gigantesque palais de sable et tortueux tunnel. Mais à mesure que leur expédition se poursuit, la fatigue gagne peu à peu les petits, et le trésor de l'île Dodo reste introuvable... Les yeux picotants et les jambes engourdies, ils s'apprêtent à renoncer et à enfin glisser dans les bras de Morphée, quand soudain... "Ne dormez pas ! Venez voir par ici ! " chuchote une voix mystérieuse au-dessus d'eux. Un album construit à la manière d'un conte de randonnée pour accompagner les plus infatigables des enfants vers un sommeil empli de beaux rêves.