Le prince d orcha

1897, en Biélorussie. Le prince Igor, homme juste et généreux, gouverne la province d'Orcha, en proie à une terrible famine. Il sollicite l'aide du tsar Nicolas II, qui n'intervient pas. La situation se dégrade rapidement. Les habitants, fous de rage et de colère, massacrent sa famille et le condamnent à l'exil. Il doit apprendre à survivre seul à travers une Russie qui court à la catastrophe, mais n'aura bientôt plus qu'une seule idée en tête : se venger du tsar, son ami d'enfance, qui l'a trahi en l'abandonnant à la vindicte populaire. Il est loin d'imaginer, alors, l'incroyable destin qui l'attend...