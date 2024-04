Le monde est une huître

"Huîtres, qui êtes-vous ? " , s'interroge l'auteur. Et quoi de mieux, pour approcher l'existence de ces mollusques marins où se réfléchit une part du destin commun aux êtres vivants, que d'accompagner des ostréiculteurs au travail ? Au gré d'une tournée à travers les parcs ostréicoles, d'un piquet à l'autre, la quête de sens se déploie, dans l'écoute et l'observation. Une forme de méditation, en somme, entre gravité et plaisir, que les mots orchestrent : "Portugaises, hollandaises, japonaises, Ostras, oesters ou kaki, que vos noms sonnent doux à mes oreilles, vous qui êtes venues peupler nos estrans ! "