Trésors brodés. 20 projets romantiques et joyeux. 20 projets romantiques et joyeux

Nouvel opus de Marie Suarez, ce livre Trésors brodés, regorge de projets sublimes, petits ou grands, à la portée de tous. Les fleurs et les jolies scènes attendrissantes sont ses domaines de prédilection, l'auteure sait manier l'aiguille avec talent et ses assortiments de points et de couleurs sont inégalées dans le monde de la broderie. Elle vous promet ici de merveilleux moments de broderie en vous livrant ses tutoriels codés et ses points en pas à pas photos.