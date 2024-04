Some of us. Artistes contemporain.es, une anthologie

Some of Us est une anthologie des artistes contemporain. es réunissant plus de 1000 images (visuels d'oeuvres, vues d'expositions) depuis le début des années 2000 jusqu'à nos jours en France. Dressant un panorama, à la fois rétrospectif et prospectif, de la diversité des scènes françaises, cette anthologie participe à la visibilité de plus de 400 artistes à travers une sélection de leurs oeuvres et expositions. Créée en 2019, la plateforme curatoriale et éditoriale Some of Us pose la question de la sous-représentation des artistes femmes dans les arts visuels. Si la place des femmes dans l'art est aujourd'hui reconsidérée, la situation est loin d'être équitable : leur visibilité continue d'être minoritaire. Aussi avons nous engagé une collaboration étroite avec des artistes, commissaires d'expositions, critiques d'art, institutions, galeristes, collectionneur. se. s afin de faire émerger un premier récit dédié aux artistes contemporaines - les femmes, les artistes de couleur, les non-américaines et/ou les artistes queer, trans et non binaires - en France depuis ces 20 dernières années. Pour parfaire cette recherche en histoire de l'art contemporain, un comité éditorial s'est constitué aux côtés de la direction artistique et scientifique de l'anthologie : deux artistes Katia Kameli et Claude Closky, Marie Chênel& Matylda Taszycka - pour l'association AWARE, Guillaume Mansart - Directeur du réseau Documents d'artistes PACA, Julie Crenn - Critique d'art & commissaire indépendante, Cédric Fauq - Commissaire en chef / Capc Bordeaux et Sarah Ihler-Meyer - Critique d'art & commissaire indépendante. Ces archives visuelles sont précédées d'un texte documenté qui retrace une multiplicité d'histoires, celles des scènes artistiques et curatoriales en France ainsi que de nombreux enjeux artistiques, théoriques, esthétiques et philosophiques qui s'y rattachent. Ce texte met en perspective plusieurs ouvrages, recherches et expositions marquantes de ces vingt dernières années. Complétée de plusieurs index, cette anthologie est conçue comme un ouvrage de référence et un outil de travail pour les artistes, les historien. nes d'art, les chercheur. es, les amateur. ices, ainsi que pour tous. tes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art contemporain et à la visibilité de ces artistes contemporain. es. Grâce aux choix graphiques opérés, l'anthologie peut être parcourue par les lecteur. ices de façon non linéaire, en mettant en évidence le parcours de ces plus de 400 artistes. Cet acte éditorial constitue une forme d'exposition à part entière.