Le secret du barrage d'Eguzon

" Sous cette étendue d'eau se cachent de terribles secrets ! " C'est ce qui lance les Bordesoule dans cette 39e aventure en plein Berry profond. Cette fois, le Clan ne va pas seulement affronter ses ennemis traditionnels que sont Lang, l'antiquaire véreux, et les tout aussi malhonnêtes jumeaux Mouillard. Il va découvrir les risques, sur terre et sous l'eau, que fait courir une nature restée sauvage. Une nouvelle aventure des Bordesoule dans le Berry profond. C'est LA série pour les 8-12 ans écrite par Francis Bergeron : passionné du Club des 5 d'Enid Blyton, il avait toujours regretté de ne pas situer le lieu des intrigues du club. Le manque est réparé avec cette série culte dans laquelle les enfants, outre le plaisir du suspense et de l'aventure, découvrent une curiosité locale.