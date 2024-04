Duels et duellistes à travers l histoire

Duel d'honneur, jugement de Dieu, combat des champions : depuis l'Antiquité, les hommes s'affrontent en combat singulier, pour représenter leur peuple ou leur seigneur, pour sauver leur tête, pour laver leur honneur, ou pour défier la mort. Une violence ritualisée d'égal à égal qui a traversé le temps, prenant racine dans les tréfonds de l'âme humaine tout en se pliant aux règles de la civilité. Des murailles de Troie aux arènes de Rome, des forêts de Germanie à la cour du Pape, des cabinets royaux aux villages reculés, du haut Moyen âge aux temps modernes, le duel traverse le temps, entre passions et sacré, entre justice et force, entre spirituel et temporel, entre violence et civilisation