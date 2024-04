L'Aigle écarlate et le Yéti T03. Vie de chasseurs dans les terres du Nord

Le grand-père de Ritzhard arrive au village et alors qu'il partage le quotidien de Ritz et Sieg, il s'aperçoit rapidement de la supercherie qu'ont mis en place nos deux personnages principaux vis-à-vis de ce mariage temporaire. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à se découvrir des sentiments naissants. Un autre couple inattendu pourrait bien naître au sein du village... uvre originale et pleine de tendresse, dotée d'un graphisme délicat et expressif, L'Aigle écarlate et le Yéti est une oeuvre de fiction dont les auteurs se sont inspirés des us et coutumes ainsi qu'aux tenues propres aux peuples des terres nordiques (tels que les Samis) pour donner forme à leur récit.