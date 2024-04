Les héros de la mythologie Tome 1 : Thésée et le Minotaure

Un crieur public traverse les rues d'Athènes et demande à tous de se réunir sur l'agora. Là, il annonce que comme tous les neuf ans, sept jeunes filles et sept jeunes hommes vont être prélevés sur la population pour aller nourrir le Minotaure. Au palais d'Egée, les cris parviennent aux oreilles de Thésée qui est en train de livrer un duel contre un ami pour tester sa force. Il va trouver son père Egée et propose de s'embarquer pour la Crête avec les autres pour aller vaincre le Minotaure...