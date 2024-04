Streetologie. Savoirs de la rue et culture politique

Dans les quartiers populaires en France, le rapport à la politique se confond avec le rapport à la gauche, cette dernière fonctionnant à la fois comme un repère et comme un contre-repère pour celles et ceux qui adoptent des conduites engagées. L'auteur veut à travers ce livre penser en relation l'effondrement d'un socle de valeur dominant (le socle de gauche) et le déploiement de pratiques sociales revendiquant sous des formes diverses une participation au jeu politique. Sans considérer que le plein est d'un côté, et le vide de l'autre. Ce positionnement interroge autant le militant que le sociologue.