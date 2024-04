Les chroniques d'une libraire dans une Egypte féministe et moderne, luttant avec passion pour la liberté intellectuelle. Dans le tumulte des rues du Caire, se situe Diwan, la première librairie moderne et indépendante d'Egypte. C'est en 2002 que Nadia Wassef, sa soeur et une amie, inexpérimentées mais passionnées, décident de tenter l'impossible et d'ouvrir cette librairie désormais emblématique. Face à la censure, au patriarcat, aux clients exigeants, elles luttent obstinément pour établir leurs idées et révolutionner les institutions culturelles en Egypte. Récit de ce parcours ardent, cet ouvrage brosse un portrait empreint d'humanité d'une Egypte en transformation et résonne comme une déclaration d'amour aux libraires du monde entier. "Nadia Wassef a révolutionné le commerce du livre dans la capitale égyptienne, au début des années 2000. Une aventure qu'elle raconte dans un récit foisonnant". Le Monde Nadia Wassefest l'une des trois fondatrices de la librairie Diwan en Egypte. La Libraire du Caire, son premier livre, a été traduit en onze langues.