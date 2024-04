Adorables amigurumis de @littleaquagirl. 15 animaux à crocheter. 15 animaux à crocheter

Lottie la coccinelle rêve de devenir pilote, Charlie l'ornithorynque s'entraîne pour les jeux olympiques, Rosie le fauve se donne à fond dans le jardinage et Rex le professeur vient de découvrir les fossiles du Crochetosaurus. Et ils ont bien d'autres amis, au grand coeur et aux rêves encore plus grands. La présence de ces précieux amis vous donnera l'impression d'être la personne la plus chanceuse au monde ! Ces 15 amigurumis sont de petits bijoux vêtus d'accessoires kawaii interchangeables avec tous les personnages.