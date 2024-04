L'oeuvre picturale qui se déploie dans ces pages est une succession de ? gures organiques aux silhouettes multiples, amas de matières ? breuses parsemées d'en ? ures végétales et bestiales. Dans une étreinte charnelle, elles croisent rêve et réel. Le monde des formes convoque cette imagerie anatomique qui, vivante, respire, se dégrade et invente reliefs et surfaces dans sa métamorphose. Le peintre-poète lance une ré? exion sur ces formes inspirées du monde : "D'où viennent-elles ? Et surtout qu'ont elles pour être retenues ? " . Pour la première fois, il se con ? e sur son rapport au visible et à l'imaginaire, dé? nit l'origine de ses compositions jusqu'à dégager une méthode. Amorce d'une méditation ou d'un manifeste, ce volume honore les formes réelles qui, par le passage de l'esprit au geste, deviennent ce qui n'existait pas avant.