La montgolfière de Berlin

Berlin, 1979. La ville est divisée entre l'Est et l'Ouest par une barrière impossible à franchir. D'un côté il y a une ville normale, de l'autre une ville dans laquelle il est plus difficile d'exprimer ses idées et d'être vraiment libre. Peter, Gunter, Doris et Petra, quatre amis qui ont en commun leur optimisme et leur enthousiasme, ont l'idée folle de tenter de s'évader dans une montgolfière qu'ils vont construire eux-même. Dans le plus grand secret, ils s'organisent...