Métropoles d'Asie-Pacifique. Formation, recherche et coopération en architecture et urbanisme, 1981-2011

"Métropoles d'Asie Pacifique" (MAP) a constitué une expérience privilégiée pour tous ceux, enseignants, chercheurs et étudiants, qui ont eu la chance de participer à cette aventure d'une étonnante longévité, pendant près de trois décennies en dépit des réformes récurrentes des écoles d'architecture, de 1984 à 2013. Cette formation par la recherche organisée autour d'un séjour d'un mois sur le terrain, constitue une architecture unique dans le paysage académique français, qui a motivé une génération d'enseignants-chercheurs et orienté vers l'étude des villes asiatiques des promotions d'étudiants. L'ouvrage vise à retracer cette expérience selon plusieurs axes, en s'appuyant sur différents types de sources. Pour rendre compte de l'expérience d'une manière didactique et approfondie, l'ouvrage croisera plusieurs axes : 1/ un axe historique et géographique, permettant de suivre la genèse et l'évolution de la pédagogie MAP et d'aborder sa philosophie 2/ un axe pédagogique, pour approfondir chacun des exercices qui ont construit cette approche si particulière 3/ un axe thématique évoquant les différentes questions architecturales, urbaines, paysagères et territoriales abordées dans l'expérience MAP 4/ un axe géographique, organisé par terrains, qui reposera sur les témoignages des anciens étudiants.