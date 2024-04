Jeux et exercices GS. J'apprends à lire, à écrire et à calculer

Grâce à ce livre, votre enfant s'initiera à l'apprentissage de la lecture, du calcul et de l'écriture. Il apprendra à former des mots et des phrases, à comprendre ce qu'il lit et à résoudre des problèmes simples. Il stimulera aussi son esprit logique et se familiarisera avec les formes. L'objectif indiqué sur chaque page permet de voir ce que votre enfant est en train de réviser et les pictogrammes indiquent ce qui doit se passer. Des heures de plaisir pour les enfants de 5 à 7 ans !