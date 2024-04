Mes émotions. Un journal pour exprimer chaque jour votre ressenti

La joie, l'étonnement, l'irritation, la colère : chaque jour, vous ressentez des émotions très variées. Certaines sont positives, d'autres négatives. Ce magnifique carnet vous permettra d'exprimer tout ce que vous avez sur le coeur. Chaque matin et chaque soir, écrivez votre ressenti. Vous percevrez ainsi plus facilement ce qui déclenche telle ou telle émotion et vous découvrirez ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux.