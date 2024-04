Vers une thérapie familiale constructiviste. Circularité, complexité, contexte

Cet ouvrage nous fait parcourir le cheminement d'un thérapeute systémique. Des allers-retours entre théorie et pratique permettent de suivre le développement de sa pensée constructiviste à partir de la pratique des thérapies et des formations effectuées au centre qu'il a fondé en 1986 au sein d'un hôpital psychiatrique. L'auteur explore les concepts systémiques avec des exemples cliniques, en se référant notamment au constructivisme, à la liberté de pensée de Robert Neuburger et aux objets flottants si ludiques de Yveline Rey et Philippe Caillé. La mise en commun des actes et paroles permet la co-construction de lectures alternatives à celles qui aliènent les couples et les familles en souffrance qui viennent consulter.