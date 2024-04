Bien vivre sa maternité avec l'ayurvéda - De la grossesse aux premiers mois avec bébé

Selon l'ayurvéda, ou " science de la vie ", la grossesse et le post-partum sont des moments sacrés dans la vie d'une femme. Cette médecine ancestrale indienne regorge de sagesse et de conseils pour vivre au mieux ces instants précieux. Dans ce guide pratique, richement illustré, vous découvrirez : - Une introduction à l'ayurvéda et à ses piliers. - Un aperçu de la santé de la femme selon l'ayurvéda. - Le point de vue de l'ayurvéda sur la conception, la grossesse et la vie de jeunes parents. - Des conseils pratiques et détaillés pour chaque mois en matière d'alimentation, de massages, de remèdes naturels, de relaxation et de postures de yoga pour bien vivre sa grossesse et le post-partum. - Un calendrier récapitulatif ludique pour garder tous les conseils clés à portée de main. Avec douceur et bienveillance, Archcena Nagalingam nous délivre la puissance de la sagesse ayurvédique afin que chaque femme puisse vivre sa maternité en toute sérénité.